General motors : Contrat de 36,4 M$ pour les véhicules gouvernementaux

(CercleFinance.com) - Le département d'Etat des Etats-Unis - soit l'équivalent du ministère des Affaires étrangères en France - a attribué à GM Defence - une filiale de GM - un contrat de 36,4 M$ afin de développer la prochaine génération de SUV des services de sécurité diplomatique (DSS).



Le futur véhicule, le HD Suburban, utilisera de nombreuses pièces commerciales standard mais le constructeur précise déjà qu'un châssis et une suspension seront spécialement conçus afin de répondre aux exigences de performance accrues des véhicules gouvernementaux.



GM Defence prévoit de construire 10 HD Suburban au cours des deux prochaines années et assure que ses techniques de fabrication avancées aideront à réduire les coûts globaux du programme.



Un contrat de production de 200 HD Suburban par an pendant neuf ans devrait être mis en place en 2023, après l'achèvement de ce contrat de développement, précise indique GM.





