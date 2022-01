General motors : Chute de 43% des ventes au 4ème trimestre aux USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - General Motors a fait état mardi d'une chute de 43% de ses ventes pour le quatrième trimestre aux Etats-Unis, une contreperformance que le constructeur automobile attribue à la faiblesse de ses stocks.



Le groupe américain fait état de 440.745 ventes de véhicules sur le trimestre écoulé, à comparer à 771.323 unités au quatrième trimestre 2020, ce qui constituait sa meilleure performance trimestrielle depuis 2007.



GM explique avoir démarré le dernier trimestre de l'année avec des stocks historiquement faibles, mais que l'amélioration de l'approvisionnement en semi-conducteurs lui a permis d'afficher des ventes en hausse entre les troisième et quatrième trimestres.



Sur l'ensemble de l'année 2021, ses ventes ont reculé de 12,9% à 2,2 millions d'immatriculations.



A la Bourse de New York, l'action GM grimpait de presque 4,7% mardi après la parution de ces chiffres.



