General motors : Choisi pour un programme du ministère de la Défense US

(CercleFinance.com) - GM fait savoir que sa filiale GM Defence a été sélectionnée par l'unité d'innovation de défense (DIU) du ministère de la Défense (DoD) pour prototyper une unité de stockage d'énergie dans le cadre du programme Stable Tactical Expeditionary Electric Power (STEEP) de DIU.



STEEP vise à soutenir les micro-réseaux tactiques et les capacités de gestion de l'énergie dans des endroits austères, en réduisant les besoins logistiques et la dépendance aux combustibles fossiles comme principale source d'énergie dans tout le DoD.



GM Defence tirera parti de l'architecture de propulsion de véhicule électrique avancée de GM, la plate-forme Ultium, pour fournir une unité de stockage d'énergie évolutive et adaptable qui prend en charge les besoins énergétiques tactiques du combattant.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel