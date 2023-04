General motors : BPA ajusté en hausse de 5,7% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - GM publie un bénéfice net de 2,4 milliards de dollars au titre du 1er trimestre 2023, en recul de 18,5% par rapport à la même période lors de l'exercice précédent (2,94 milliards de dollars).



Dans le même temps, l'EBIT ajusté est passé de 4,04 à 3,8 milliards de dollars, marquant un recul de 6%.



GM publie néanmoins un BPA ajusté de 2,21$, en hausse de 5,7%.



L'activité du constructeur est d'ailleurs en nette hausse, avec un CA trimestriel qui atteint 40 milliards de dollars en progression de 11,1%.



Dans ce contexte, GM actualise ses prévisions pour 2023 et cible désormais un bénéfice net compris entre 8,4 et 9,9 Mds$ (contre entre 8,7 et 10,1 Mds$ précédemment) et un EBIT ajusté compris entre 11 et 13 Mds$ (contre de 10,5 à 12,5 Mds$ dans la précédente estimation).



