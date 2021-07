General motors : Bond de 40% des ventes aux USA en juin

(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé jeudi des ventes de véhicules neufs en hausse de 40% aux Etats-Unis pour le mois de juin, à 688.236 unités, ce qui constitue son meilleur deuxième trimestre en 16 ans.



Le premier groupe automobile américain évoque une 'forte demande' de la part des consommateurs, en partie compensée par un manque de stocks dû à la pénurie mondiale de semi-conducteurs.



Le constructeur précise qu'à la fin du mois de juin, ses stocks avaient baissé à 211.974 unités, contre 334.628 à la fin du mois de mars.



GM fait notamment état de ventes 'record' pour le Chevrolet Bolt EV et de ventes en hausse de 86% chez sa filiale Buick.



Sa marque-phare, GMC, a quant à elle, bénéficié de la vigueur des livraisons de 4x4 Yukon et Yukon XL.



