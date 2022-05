General motors : Berenberg initie sa couverture à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a initié mardi sa couverture sur GM à 'achat', avec un objectif de cours fixé à 55 dollars, soit un potentiel haussier de 40%.



Dans une étude consacrée au secteur automobile, l'intermédiaire financier dit considérer le titre GM comme une 'opportunité' avec l'atténuation des craintes du marché autour de l'exécution de la stratégie du groupe dans l'électrique.



'Le lancement de nouveaux crossover et pick-up électriques devrait venir soutenir cette dynamique, tout comme les efficacités tirées de sa plateforme dédiée aux véhicules électriques', ajoute-t-il.



Berenberg s'attend par ailleurs à ce que GM réorganise sa production plus agressivement que ses pairs, ce qui devrait lui permettre de générer des marges de l'ordre de 10%.



