General motors : Bénéfice meilleur que prévu au premier trimestre

(CercleFinance.com) - General Motors a publié mercredi des résultats de premier trimestre meilleurs qu'attendu grâce notamment à la vigueur de ses activités en Amérique du Nord et en Chine.



Le groupe de Detroit a fait état ce matin d'un bénéfice net de trois milliards de dollars pour le trimestre clos fin mars, à comparer avec un profit de seulement 300 millions de dollars il y a un an.



Le chiffre d'affaires sur le trimestre a reculé à 32,5 milliards de dollars, contre 32,7 milliards un an plus tôt, un chiffre légèrement inférieur au consensus de 32,7 milliards.



Sa marge opérationnelle ajustée a bondi à 13,6%, contre 3,8% au premier trimestre de l'exercice précédent.



GM s'est particulièrement distingué en Chine et en Amérique du Nord, où le groupe dit gagner des parts de marché dans les véhicules électriques.



Le groupe a par ailleurs confirmé ses prévisions annuelles, tablant sur un résultat opérationnel ajusté entre 10 et 11 milliards de dollars cette année.



L'action GM progresse d'environ 3% en cotations avant-Bourse à Wall Street après cette annonce. Le titre s'inscrit en hausse de plus de 32% depuis le début de l'année.



