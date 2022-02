General motors : Baisse de 30% du BPA ajusté au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - GM a publié mardi soir un BPA ajusté de 1,35 dollar au titre des trois derniers mois de 2021, en baisse de 30% en comparaison annuelle, avec une marge opérationnelle ajustée en retrait de 1,4 point à 8,5% pour des revenus en recul de 10,5% à près de 33,6 milliards.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le constructeur automobile de Detroit affiche ainsi un bénéfice net de 10 milliards de dollars, ainsi qu'un profit opérationnel ajusté de 14,3 milliards, des niveaux records pour le groupe.



GM anticipe pour 2022 un bénéfice net entre 9,4 à 10,8 milliards de dollars et un profit opérationnel ajusté entre 13 et 15 milliards, 'en supposant une demande continue et stable de nouveaux véhicules et aucun nouveau défi économique ou de chaîne logistique important'.



