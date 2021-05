General motors : Accord avec Li-Cycle pour le recyclage des déchets

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ultium Cells LLC -une coentreprise entre General Motors et LG Energy Solution- a annoncé aujourd'hui un accord avec Li-Cycle visant à recycler jusqu'à 100% des déchets de matériaux issus de la fabrication des cellules de batterie.



Le nouveau processus de recyclage permettra à Ultium Cells de recycler les matériaux des batteries (cobalt, nickel, lithium, graphite, cuivre, manganèse, aluminium...).



Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'initiative zéro déchet de GM qui vise à détourner plus de 90% de ses déchets de fabrication des décharges et de l'incinération dans le monde d'ici 2025, souligne Ken Morris, vice-président de GM en charge des véhicules électriques et autonomes.



Les déchets recyclés pourront ainsi être retournés dans la chaîne d'approvisionnement et/ou dirigés vers les industries adjacentes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.