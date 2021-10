General motors : 40.000 nouvelles bornes de recharge vont être installées

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GM a annoncé mardi qu'il avait l'intention de développer son réseau de bornes de recharge de voitures électriques à travers les Etats-Unis et le Canada avec l'ouverture de 40.000 nouveaux postes.



Le constructeur automobile précise que ces installations de niveau 2 seront essentiellement déployées dans des régions rurales et urbaines faiblement équipées, où l'accès aux stations de recharge est aujourd'hui limité.



Ces infrastructures seront ouvertes à tous les propriétaires de véhicules électriques.



Dans un communiqué, GM note que cette initiative s'inscrit dans le cadre de son récent plan d'investissement de 750 millions de dollars destiné à améliorer les infrastructures de recharge pour véhicules électriques aux niveau domestique, public et privé.



Le groupe explique qu'il prévoit de travailler avec ses concessionnaires dans le cadre du projet, qui débutera l'an prochain, rappelant que 90% de la population américain vit à moins de 15 km d'une concession GM.



