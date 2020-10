General motors : Franchi le million d'abonnés au Wi-Fi à bord

(CercleFinance.com) - En septembre, General Motors a franchi une nouvelle étape en tant que premier constructeur automobile disposant de plus d'un million d'abonnés à ses services de données Wi-Fi fournis par AT&T.



Le Wi-Fi embarqué permet d'alimenter des applications audio en streaming sur un trajet quotidien, d'alimenter des jeux et des appels vidéo pour enfants lors de voyages en voiture, ou encore de servir de lien fiable avec le monde extérieur.



Cette année, environ 180 000 conducteurs aux États-Unis et au Canada se sont par exemple inscrits à 'Crisis Assist' pour obtenir une aide à la navigation dans les premiers mois de pandémie.



L'année prochaine, GM et AT&T prévoient d'ajouter HBO Max à un ensemble de contenu en streaming pour compléter l'offre WarnerMedia RIDE et Wi-Fi embarquée. HBO Max propose plus de 10 000 heures de contenu premium.





