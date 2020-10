General motors : Forte reprise des ventes de SUV

(CercleFinance.com) - General Motors annonce avoir vendu 665 192 véhicules au troisième trimestre de 2020, soit une baisse de près de 10% par rapport à la même période un an plus tôt.

Le troisième trimestre est toutefois marqué par le retour graduel de la demande, avec un sursaut en septembre et des ventes supérieures à septembre 2019.



Le segment des SUV a été particulièrement porteur avec des ventes en forte hausse de Chevrolet Blazer (+45%), de Cadillac XT6 (+45%) ou de Buick Envision (+44%), par rapport au 3e trimestre 2019.



Outre les SUV, les modèles multi-segments gagnent aussi du terrain. Entre le 2e et le 3e trimestre, les ventes de Trailblazer et d'Encore GX ont augmenté respectivement de 54% et 73%. Les deux véhicules ont capturé 11% de parts de marché au détail au 3e trimestre.





