Gbl : Prise de participation majoritaire dans Sanoptis

(CercleFinance.com) - Groupe Bruxelles Lambert (GBL) annonce avoir conclu des accords définitifs en vue de l'acquisition auprès de Telemos Capital d'une participation majoritaire dans Sanoptis, l'un des plus importants groupes de cliniques ophtalmologiques en Allemagne et en Suisse.



GBL investira jusqu'à 750 millions d'euros en capitaux propres dans le cadre de cette opération. Dans le cadre de cette transaction, le management augmentera sa participation dans la société sous forme d'un réinvestissement important.



Sanoptis a rapidement évolué pour devenir le numéro deux des services ophtalmologiques en Europe, avec plus de 250 établissements. La transaction devrait être finalisée dans le courant du deuxième trimestre 2022.



