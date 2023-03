Gbl : Premier actionnaire de l'ensemble Webhelp/Concentrix

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Groupe Bruxelles Lambert a annoncé jeudi qu'il deviendrait le premier actionnaire du nouvel ensemble constitué par Webhelp et Concentrix, qui ont annoncé mercredi leur intention de fusionner.



Les deux groupes ont indiqué hier soir qu'il avaient conclu un accord en vue de leur rapprochement, avec l'objectif de donner naissance à un acteur mondial de l'expérience client (CX).



GBL, qui est l'actionnaire majoritaire de Webhelp, dit soutenir l'opération, au terme de laquelle la holding devrait devenir le premier actionnaire du groupe combiné et devrait être représentée au conseil d'administration.



Dans le cadre de l'opération, la société d'investissement va recevoir 12,9% des actions ordinaires de Concentrix, mais aussi des actions 'earn-out' donnant droit à des titres supplémentaires en cas de la réalisation de certains objectifs ainsi qu'une créance donnant droit à un paiement en numéraire d'environ 500 millions d'euros.



La valorisation implicite de 1,53 milliard d'euros de sa participation dans Webhelp représente un multiple de capital investi (MoIC) de 1,8x depuis l'investissement initial réalisé en novembre 2019.



Suite à cette annonce, le titre GBL signait la plus forte hausse de l'indice BEL 20 de la Bourse de Bruxelles, affichant des gains de 2,8% en milieu de matinée.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.