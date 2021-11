Gbl : Négociation pour l'acquisition d'Acofi Gestion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GBL annonce que sa filiale Sienna Investment Managers est entrée en négociation exclusive en vue de l'acquisition d'Acofi Gestion auprès de certains de ses actionnaires actuels, ce qui ferait de Sienna le seul actionnaire de contrôle d'Acofi aux côtés de ses associés.



Acofi apporterait à Sienna son savoir-faire dans le financement des actifs réels notamment dans la dette privée corporate, immobilière et ENR, tout en bénéficiant des synergies liées à l'ancrage européen de Sienna et du support de GBL en tant que sponsor stratégique.



Pour Sienna, déjà présent dans l'immobilier et le private equity ainsi que dans la gestion liquide, cette nouvelle acquisition répondrait pleinement à sa stratégie de construction d'un leader européen de la gestion alternative.



