Gbl : Dans le vert après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - GBL (Groupe Bruxelles Lambert) gagne plus de 1% à Bruxelles, au lendemain de la publication des comptes 2020 de la société d'investissement, d'où ressort un ANR en hausse de 0,7% à 20,5 milliards d'euros, surperformant significativement le Stoxx Europe 50 (-8,7%).



Le groupe belge fait part d'un résultat net consolidé et de cash earnings en baisses, de respectivement 44,5% à 391 millions d'euros et 26,1% à 440 millions, 'dans un environnement de crise sans précédent' impacté par la pandémie de Covid-19.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 27 avril un dividende brut de 2,50 euros par action, en diminution de 20,6% par rapport au dividende de 2019. Sur cette base, il offrirait un rendement dividendaire de 3% par rapport au cours de l'action à fin 2020.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

