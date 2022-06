Gbl : Cession d'environ 18.1 millions d'actions de Mowi

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GBL (Groupe Bruxelles Lambert ), via sa filiale à 100 % Owen Capital, annonce le lancement d'une cession d'un maximum d'environ 18,1 millions d'actions ordinaires de Mowi ASA dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels par voie de construction d'un livre d'ordres.



L'Offre correspond à environ 3,5 % du capital social de Mowi.



Cette opération représenterait une cession d'environ 50 % de la participation de GBL dans Mowi et s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de rotation du portefeuille du groupe.



Le prix de vente ainsi que le nombre total d'actions vendues seront annoncés lors de la clôture de l'Offre, prévue avant l'ouverture du marché le 22 juin 2022. Suite au règlement-livraison de l'Offre, GBL anticipe détenir environ 18,1 millions d'actions Mowi, correspondant à 3,5 % du capital social de la société.





