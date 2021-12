Frey : Succès de son augmentation de capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société foncière Frey annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) de ses actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, d'environ 102 millions d'euros.



Les principaux actionnaires de la Société (Firmament Participations, Primonial Capimmo, Predica, Cardif Assurance Vie et Sogecap) ont souscrit à l'Augmentation de Capital conformément à leurs engagements de souscription donnés à titre irréductible et à titre réductible.



' Les fonds provenant de l'Augmentation de Capital permettront à la Société de renforcer sa structure financière en vue du lancement de plusieurs projets sécurisés du portefeuille de projets en développement, notamment à Saint-Ouen (les Docks St-Ouen-sur-Seine) et à Saint-Genis-Pouilly (Open) en France, et à Lleida (Shopping Promenade) en Espagne ' indique le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.