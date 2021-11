Frey : Lancement d'une augmentation de capital

(CercleFinance.com) - La société foncière Frey annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du DPS de ses actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, d'environ 102 millions d'euros.



Les fonds lui permettront de renforcer sa structure financière en vue du lancement de plusieurs projets sécurisés du portefeuille de projets en développement, notamment à Saint-Ouen et à Saint-Genis-Pouilly en France, et à Lleida en Espagne.



L'opération donnera lieu à l'émission de 3.404.016 actions nouvelles au prix de souscription de 30 euros par action. La période de souscription s'étendra du 26 novembre au 8 décembre inclus. Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu pour le 15 décembre.



