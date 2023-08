Freelance.com : Sanctionné pour son CA semestriel

(CercleFinance.com) - Freelance.com recule de près de 8% au lendemain de l'annonce, par le cabinet de prestations intellectuelles, d'un chiffre d'affaires au titre du premier semestre 2023 de 419,4 millions d'euros, en croissance de 10% en comparaison annuelle.



Tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur le titre, Stifel abaisse son objectif de cours de six à 4,9 euros au vu de ce point d'activité, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'étant montré inférieur de 7% à sa prévision.



'Les difficultés persistent sur le front international tandis que le ralentissement s'est montré plus significatif que prévu en France, expliquant l'essentiel de cet écart', selon le broker qui réduit ses attentes de CA et de BPA pour l'année 2023.



