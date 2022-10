Freelance.com : Hausse de 172% du résultat net semestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Freelance.com publie un résultat net de 8,9 millions d'euros au titre du premier semestre 2022, en progression de 172,4% (+24,2% en données proforma), et un résultat d'exploitation de 11,3 millions, contre 4,4 millions sur la même période en 2021.



Cette évolution de la rentabilité s'appuie sur la forte croissance des volumes enregistrés en chiffre d'affaires, ce dernier ayant grimpé de 80,5% à 383 millions d'euros (+23,3% en données proforma, soit en consolidant les acquisitions de 2021 au 1er janvier 2021).



'Dans ce contexte favorable et malgré un environnement macroéconomique dégradé', Freelance.com confirme anticiper un chiffre d'affaires proche de 800 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2022.



