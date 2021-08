Freelance.com : Croissance de 78% du CA au 2e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Freelance.com dévoile au titre de son deuxième trimestre 2021, un chiffre d'affaires en croissance de 78% (+21,5% en organique) à 113,2 millions d'euros, portant le total sur le premier semestre à 212 millions (+60% dont +15% en organique).



'Le premier semestre 2021 a dépassé nos projections budgétaires avec une forte démonstration de l'intégration réussie du groupe Inop's au sein des activités historiques de Freelance.com', souligne la société de prestations de consultants et d'experts.



A ce stade, et au vu de ses indicateurs et carnets de commandes, le groupe est très confiant dans sa capacité à réaliser une forte croissance sur l'exercice 2021 tout en continuant son programme de transformation.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.