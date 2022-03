Freelance.com : Croissance de 55% du CA annuel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Freelance.com affiche, sur l'ensemble de l'année écoulée, un chiffre d'affaires de 502,4 millions d'euros, en croissance de 55% (+24% de croissance organique), dont des progressions de 49% en France et de 85% à l'international.



Le chiffre d'affaires proforma, comptabilisant l'intégralité de l'activité sur 12 mois de l'ensemble du périmètre ressort à 671 millions d'euros, soit le double du chiffre d'affaires publié en 2020 et un niveau supérieur aux prévisions communiquées précédemment.



Freelance.com se déclare confiant dans son objectif de réaliser un nouvel exercice de croissance à deux chiffres en 2022 et, 'fort d'un modèle économique robuste et éprouvé', confirme son ambition d'atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires à moyen terme.



