Freelance.com : Croissance de 10% du CA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Freelance.com publie un chiffre d'affaires au titre du premier semestre 2023 de 419,4 millions d'euros, en croissance de 10% en comparaison annuelle, une croissance organique de 18% en France ayant largement compensé un recul de 4% à l'international.



A l'international, s'il a observé une baisse de la demande de ses clients depuis le second semestre 2022, le groupe perçoit aujourd'hui des signes favorables lui permettant d'anticiper une reprise progressive de la croissance à l'horizon 2024.



Freelance.com est sur le point de finaliser l'opération de rachat d'OpenWork, renforçant son offre de services sur le marché du portage salarial. Il continue aussi d'étudier les opportunités de croissances externes en France et en Europe.



