Florentaise : Débuts plutôt ternes à la Bourse de Paris

(CercleFinance.com) - Florentaise perd plus de 4% jeudi sur Euronext Growth Paris pour ses débuts en Bourse, reflétant le peu d'appétit actuel des investisseurs pour les IPO, même quand il s'agit de fabricants de produits éco-innovants.



Le spécialiste des terreaux bas carbone, 13ème société à s'introduire sur Euronext cette année, perd actuellement 4,4% à 8,9 euros, en-dessous de son prix d'introduction de 9,44 euros.



Florentaise a levé en tout 18 millions de dollars, grâce à la vente de 1,89 million d'actions nouvelles émises dans le cadre d'une offre globale. L'opération valorise la société à quelque 78 millions d'euros.



Fondée en 1973, la société cumule plus de 600 références en marque propre ou marques de distributeurs, au sein des plus grandes enseignes (Truffaut, Botanic, Système U, Lidl).



Elle vend aujourd'hui près d'un sac de terreau sur cinq dans l'Hexagone auprès des consommateurs finaux et couvre 12% du marché professionnel du secteur.



Ses fibres de bois brevetées permettent de se passer de tourbe, présente dans les terreaux classiques, et émettent ainsi entre 20 et 50 fois moins de gaz à effet de serre.



Son entrée en Bourse de Florentaise a pour objectif de lui permettre de poursuivre sa stratégie de développement axée sur son modèle historique de ventes directes de terreaux.



Le groupe entend tout particulièrement renforcer son empreinte en Chine avec l'installation de trois nouvelles unités de production prévues d'ici 2025, après avoir signé une croissance de plus de 85% par an depuis 2020 dans le pays.



