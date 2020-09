Fleury michon : Finalise la cession de 50% de PFI

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Fleury Michon et le groupe Beretta ont conclu le mardi 15 septembre 2020 un protocole d'accord portant sur la cession de l'intégralité des titres PFI détenus par Fleury Michon (50% du capital social), à la société Mariofelice, société mère du groupe Beretta.



L'acte notarié finalisant la transaction a été signé aujourd'hui en Italie par l'ensemble des parties.



La récente crise du Covid-19 a fait plonger les ventes de PFI au premier semestre 2020 pour -15,0%, et a entraîné une perte nette de -10,8 ME.



La transaction inclut une cession des titres au prix de 1 euro. Afin de contribuer aux objectifs de redressement de la société italienne, le groupe Fleury Michon renonce aux créances qu'il détient à l'égard des sociétés du groupe PFI.



