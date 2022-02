FAURECIA : Vers une rupture de support

(BFM Bourse) - FAURECIA constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put 305HS émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 40 € et d’échéance courte au 17/06/2022. Le levier est proche de 3.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Même si elle n'en constitue pas un cas d'école, tout en signifiant la même implication psychologique, l'action trace depuis le 06 décembre une figure (pattern) assimilable à un modèle chartiste baissier, au-dessus d'une zone graphique de support de plus en plus fragile, sous les 39 euros. Alors que les positions relatives des moyennes mobiles courtes et longues envoient des signaux négatifs, nous anticipons une sortie par le bas imminente. D'autant que le titre est en phase de finalisation du tracé d'une combinaison puissante de bougies dites en trois corbeaux.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 305HS, sur FAURECIA, à 0.560 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 33.100 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 41.410 €.

Le conseil WARRANT Achat à 0.56 € PUT Objectif : 33.100 € Stop : 41.410 € Mnemo : 305HS Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 40.00 € Echéance : 17/06/2022

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime