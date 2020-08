FAURECIA : Un put en couverture

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com entrevoit un potentiel baissier sur l'action FAURECIA, qui constituera le sous-jacent d’un turbo Put parfaitement adapté (11E1Z).

Ce produit dérivé réactif, émis par SOCIETE GENERALE, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs. L'effet de levier est proche de 4.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans un marché particulièrement technique, l'action de l'équipementier automobile, à très fort Bêta depuis le début de la crise "Covid", poursuit le tracé volatil d'oscillations de plus en plus comprimé au sein d'un vaste triangle. Au vu du trend primaire, puissamment baissier, et de la divergence très marquée entre dynamique des cours et des volumes sur la dernière accélération haussière en date au sein de la figure, une sortie par le bas est à terme envisagée. Dans l'immédiat, et dans le cadre du scénario proposé, un retour sur borne basse est envisagé.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier (put) en se positionnant sur le turbo Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 11E1Z, sur FAURECIA, à 0.420 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 33.510 € ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de franchissement des 37.710 €.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 43.37 € (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.