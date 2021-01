Eutelsat communic. : Partenariat konnect-Solutions 30 en Europe

(CercleFinance.com) - Solutions 30 annonce avoir été sélectionné par konnect, entité du groupe Eutelsat, pour assurer le déploiement en Europe de l'Ouest, de ses nouvelles offres dédiées aux particuliers souhaitant bénéficier d'un accès Internet très haut débit par satellite.



Dans ce cadre, il assurera l'ensemble des prestations liées à l'installation du service permettant à konnect de garantir à ses clients une installation professionnelle, homogène et standardisée dans les pays d'Europe où son offre est commercialisée.



Avec ce partenariat, Solutions 30, qui réalise une large part de son activité dans le secteur des télécommunications, élargit sa présence sur les réseaux fixes et adresse désormais le marché de l'internet par satellite.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel