Eutelsat communic. : Signe un accord avec Paratus en Afrique du Sud

(CercleFinance.com) - Eutelsat et Paratus annoncent la signature d'un accord pluriannuel portant sur la distribution de services d'accès internet en Afrique du Sud.



Paratus proposera des services de connectivité dans les zones rurales et isolées d'Afrique du Sud aux entreprises du secteur agricole, aux fermes et aux PME, ainsi qu'aux particuliers pour les besoins liés au travail à domicile, à l'enseignement à distance et à l'utilisation d'internet.



Guido Merien-van Sprundel d'Eutelsat, directeur des ventes d'Eutelsat pour l'Afrique australe, a indiqué: ' Cet accord illustre les besoins importants du continent africain en matière de connectivité, auxquels le satellite KONNECT d'Eutelsat répond avantageusement grâce à ses performances sans précédent. Il souligne également la pertinence de la stratégie de distribution multicanal d'Eutelsat. '



