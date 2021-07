Eutelsat communic. : Recul de 28% du résultat net pdg sur l'exercice

(CercleFinance.com) - Eutelsat a présenté aujourd'hui ses résultats annuels, au titre de l'exercice 2020/2021, clos le 30 juin. L'opérateur de satellites a publié un chiffre d'affaires de 1234 ME, en léger recul par rapport à l'exercice précédent (-3,5%).



Dans le même temps, l'EBITDA est passé de 985 à 922 ME, soit une baisse de 6,4%. Le résultat net attribuable au groupe est lui aussi en recul et cède 28,1% par rapport à l'exercice précédent, à 214 ME.



Eutelsat indique toutefois tabler sur une croissance du chiffre d'affaires en 2022-23, avec une accélération en 23-24.



' Une étape stratégique majeure a été réalisée avec l'investissement dans OneWeb, permettant de prendre pied dans l'orbite basse. OneWeb constitue un moteur de croissance additionnel pour nos activités de Connectivité ', justifie Rodolphe Belmer, directeur général d'Eutelsat Communications.



Eutelsat propose par ailleurs un dividende par action de 0.93 euro, en hausse de 5%.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

