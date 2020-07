Eutelsat communic. : Recul de 12,6% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Eutelsat dévoile au titre de son exercice 2019-20 un résultat net attribuable au groupe en recul de 12,6% à 298 millions d'euros, ainsi qu'une marge d'EBITDA de 76,9% à taux de change constant (76,8% sur une base publiée), contre 78,1% pour l'exercice précédent.



Le chiffre d'affaires de l'opérateur de satellites s'établit à 1.278 millions d'euros, en recul de 3,2% en données publiées et de 5% sur une base comparable. En recul de 6% sur un an, le carnet de commandes au 30 juin équivaut à 3,2 fois ce chiffre d'affaires 2019-20.



Eutelsat proposera un dividende 2019-20 de 0,89 euro par action, et anticipe un chiffre d'affaires des activités opérationnelles entre 1.180 et 1.220 millions d'euros pour 2020-21, ainsi qu'un cash-flow libre discrétionnaire ajusté entre 420 et 450 millions pour 2021-22.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

