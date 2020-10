Eutelsat communic. : Réalise une émission obligataire de 600 ME

(CercleFinance.com) - Eutelsat a annoncé l'émission d'obligations senior non assorties de sûretés pour 600 millions d'euros.



Les Obligations seront émises à 99,619% et seront remboursables à 100% de leur montant principal à leur maturité.



Le coupon s'élèvera à 1,500% par an. Les Obligations arriveront à échéance le 13 octobre 2028. Leur règlement-livraison est prévu le 13 octobre 2020.



' Cette émission obligataire sera utilisée pour le refinancement de la totalité des obligations émises le 23 juin juin 2016 pour un nominal de 500 millions d'euros, portant un coupon de 1,125% et venant à échéance en juin 2021 ainsi que pour les besoins généraux de financement du Groupe '.



