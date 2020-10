Eutelsat communic. : Quasi-stabilité du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2020-21 de 315,3 millions d'euros, en baisse de 0,7% sur une base publiée et de 0,8% sur une base comparable, dont un CA des activités opérationnelles en repli de 1,9% en comparable.



Au 30 septembre 2020, le carnet de commandes s'établit à 4,4 milliards d'euros, en croissance de 3% sur un an avec le renouvellement du contrat Sky Italia, partiellement compensé par la consommation naturelle du carnet de commandes.



La performance du premier trimestre, en ligne avec les attentes de l'opérateur de satellites, le conduit à confirmer son objectif de CA des activités opérationnelles pour l'exercice 2020-21 entre 1.180 et 1.220 millions d'euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel