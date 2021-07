Eutelsat communic. : Premiers contrats pour la solution Advance

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce la signature des premiers contrats avec des opérateurs de connectivité maritime pour Eutelsat Advance, une offre de réseaux par satellite 'en tant que service' avec une connectivité managée de bout en bout.



Plusieurs opérateurs ont choisi Eutelsat Advance pour étoffer leur gamme de services, assure Eutelsat. La solution Advance sera ainsi intégré aux offres - parmi d'autres - de Telenor Maritime, SRH, Axess Networks, and Nearshore Networks, opérant sur des segments aussi variés que la marine marchande, les ferries, les croisières et les installations offshore.



' Eutelsat Advance est un outil supplémentaire qui va nous permettre de poursuivre nos gains de parts de marché dans le maritime ', a commenté Philippe Oliva, directeur commercial d'Eutelsat.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel