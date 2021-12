Eutelsat communic. : Nouvelle directrice générale au 1er janvier

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce la nomination par son conseil d'administration d'Eva Berneke en tant que directrice générale, à compter du 1er janvier 2022, ainsi que sa cooptation en tant qu'administratrice.



Eva Berneke rejoint l'opérateur de satellites après avoir dirigé KMD, la principale société danoise d'informatique et de logiciels, spécialisée dans la fourniture de solutions et de services informatiques à destination des secteurs public et privé.



Avant cela, elle a occupé plusieurs postes de direction au sein de l'opérateur télécoms danois TDC. Elle est par ailleurs membre de conseils d'administration de groupes tels que Lego et Vestas, ainsi que de l'École polytechnique française.



