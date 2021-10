Eutelsat communic. : Départ du directeur général début 2022

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce que son directeur général Rodolphe Belmer a informé le conseil d'administration de son intention de quitter début 2022 ses fonctions, qu'il exerçait depuis mars 2016.



'Rodolphe Belmer a mis en oeuvre avec succès une stratégie de stricte discipline opérationnelle et financière et a placé l'entreprise dans une position bonne stratégique pour exploiter les opportunités du secteur de la connectivité', souligne l'opérateur de satellites.



Le processus de recrutement d'un successeur va commencer immédiatement. Dans l'intervalle, Rodolphe Belmer restera pleinement en charge et concentré sur le développement et la performance d'Eutelsat.



