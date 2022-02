Eutelsat communic. : Contrat de capacités renouvelé avec Marlink

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eutelsat a annoncé lundi le renouvellement de son contrat de capacités signé en 2019 avec Marlink, un spécialiste des communications par satellite pour la marine marchande et les navires de croisière.



Ce contrat pluriannuel porte sur des capacités géostationnaires en bande Ku représentant plusieurs centaines de Mhz supplémentaires qui seront livrées à partir de plusieurs satellites, précise l'opérateur dans un communiqué.



L'engagement doit permettre à Marlink de disposer de ressources ciblées sur des zones de navigation spécifiques, assorties de niveaux de débits garantis, pour la couverture de l'Asie, du continent américain, de l'Afrique et de l'Europe.



Marlink propose des solutions de réseaux de communication par satellite managées qu'il destine tout particulièrement aux secteurs de l'énergie et du transport maritime de passagers.



