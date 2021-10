Eutelsat communic. : Confirme l'ensemble des objectifs financiers

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires ressort à 287,3 millions d'euros au premier trimestre, en baisse de 8,9% sur une base publiée et de 4,4% sur une base comparable.



Le chiffre d'affaires des cinq Activités opérationnelles (hors Autres Revenus) s'établit à 284,8 millions d'euros, en baisse de 3,4% sur une base comparable.



Au 30 septembre 2021, le carnet de commandes s'établit à 4,2 milliards d'euros contre 4,4 milliards d'euros au 30 septembre 2020 et au 30 juin 2021. Le carnet de commandes équivaut à 3,4 fois le chiffre d'affaires de l'exercice 2020-21 et le Broadcast représente 64% du total.



' La performance du premier trimestre est en ligne avec nos attentes et nous permet de confirmer notre objectif de chiffre d'affaires des Activités opérationnelles pour l'exercice 2021-22 compris entre 1 110 millions d'euros et 1 150 millions d'euros. Le groupe vise un chiffre d'affaires des Activités opérationnelles attendu en croissance à partir de l'exercice 2022-23 avec une accélération lors de l'exercice 2023-24 ' indique la direction.



