Eutelsat communic. : Berenberg réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé mercredi sa recommandation 'conserver' sur Eutelsat Communications, tout en ramenant son objectif de cours sur le titre de 12 à 11,8 euros.



Dans une note de recherche, le courtier allemand ne cache pas l'ennui que lui inspire l'opérateur français de satellites, tout au moins d'un point de vue boursier.



'Avec un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel (Ebitda) qui reculent et un changement de directeur général qui pourrait remettre en cause le scénario d'un retour à la croissance en 2022/2023, il n'y a pas grand-chose à apprécier dans le dossier d'investissement que constitue Eutelsat en soi', estime le broker.



'Malgré tout, le titre est bon marché, le groupe génère de la trésorerie et pourrait participer à un mouvement de consolidation au sein du secteur', reconnaît Berenberg.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.