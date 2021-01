Eutelsat communic. : Arrivée d'une nouvelle DRH en février

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce la nomination d'Anne Carron en qualité de Directrice des Ressources Humaines du groupe.



Avant de rejoindre Eutelsat, Anne Carron a exercé en tant que juriste d'entreprise et avocate spécialisée en fusions-acquisitions au sein du cabinet Linklaters. Elle a ensuite rejoint le groupe Carrefour en tant que directrice juridique adjointe, avant d'enfiler le costume de DRH du groupe.



Anne Carron a par la suite fondé HR Mobiliwork, une société de conseil RH accompagnant la collaboration entre les grands groupes et les start-ups.



Titulaire d'un diplôme en administration des affaires de l'ESSEC et d'un certificat en intelligence artificielle du MIT Sloan School of Management, Anne Carron est membre au barreau de Paris et a obtenu le certificat de l'INSEAD en gouvernance des entreprises.



L'arrivée d'Anne Carron chez Eutelsat est prévue pour février. La nouvelle recrue siégera au Comité exécutif et succédera à Marie-Sophie Rouzaud qui a décidé de suspendre sa carrière pour raisons familiales, fait savoir Eutelsat.



