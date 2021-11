Eutelsat communic. : Approbation d'un dividende annuel de 0,93E/action

(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce que les actionnaires réunis en Assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire ont approuvé l'ensemble des résolutions proposées.



A notamment été décidé le versement, le 18 novembre, d'un dividende au titre de l'exercice 2020-21, d'un montant de 0,93 euro par action, en hausse de 5% par rapport à l'exercice précédent.



Eutelsat annonce également le renouvellement des mandats d'Esther Gaide, de Dominique D'Hinnin et de Didier Leroy, ainsi que la nomination de BPIFrance Investissement en tant qu'administrateur.





