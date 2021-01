Eutelsat communic. : Accueille ESR, 1ere chaîne de jeux video d'Europe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le pôle de télédiffusion Hotbird d'Eutelsat a été choisi par ESRevolution pour le lancement en Europe, dès février, de la première chaîne de télé linéaire consacrée à l'univers des jeux vidéo, diffusée 24/7: ESR 24/7 Esports Network (ESR).



Déjà chaîne de référence sur les jeux vidéo aux États-Unis, ESR diffusera son contenu en haute-définition, s'appuyant sur la couverture d'Eutelsat Hotbird qui couvre plus de 135 millions de foyers TV.



' Nous sommes ravis d'accueillir la chaîne ESR sur Hotbird. Son format novateur attire une nouvelle génération de jeunes téléspectateurs et illustre l'intérêt de la distribution linéaire par satellite pour des chaînes de télévision dotées d'un positionnement inédit qui souhaitent multiplier et diversifier leur distribution', a réagi Philippe Oliva, directeur commercial d'Eutelsat.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.