Eutelsat communic. : Accord stratégique pluriannuel avec Hispasat

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications et Hispasat annoncent un accord stratégique pluriannuel portant sur la vente en gros de capacité à bord du satellite Eutelsat Konnect, avec pour objectif de favoriser l'accès universel au haut débit fixe à travers l'Espagne et le Portugal.



A travers cette collaboration avec l'opérateur français de satellites, Hispasat commercialisera des services de connectivité haut débit à 100 Mbps auprès d'opérateurs de télécommunications et de fournisseurs d'accès Internet.



A plein régime, cet accord à effet immédiat devrait générer un revenu annuel en millions d'euros dans le haut de la fourchette à un chiffre. Par la suite, l'accord pourrait être élargi pour englober de la capacité à venir.



