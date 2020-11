Eutelsat communic. : Accord pour la cession des parts dans EBI

(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce la signature d'un accord portant sur la cession de sa participation de 51% dans Euro Broadband Infrastructure (EBI) à Viasat Inc, son actionnaire à hauteur de 49%, pour un montant initial de 140 millions d'euros.



Cette opération parachève le processus de réorganisation et de simplification de la distribution par Eutelsat du haut débit en Europe, tout en lui permettant de dégager des ressources financières en vue de les investir dans la distribution directe.



Eutelsat et ses filiales continueront à fournir des services transitoires à EBI, notamment l'exploitation des infrastructures terrestres de KA SAT. L'opération devrait être finalisée au premier trimestre 2021, sous réserve des conditions suspensives habituelles.



