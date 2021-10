Eutelsat communic. : Accord pluriannuel avec le polonais TVN

(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce avoir conclu avec TVN un accord pluriannuel permettant à ce groupe de médias polonais d'augmenter ses ressources en orbite utilisées à la position Hotbird situé à 13° Est, pôle de référence d'Eutelsat pour la télédiffusion.



Ce contrat représente une nouvelle avancée dans le partenariat de longue date entre TVN et Eutelsat, et viendra soutenir les efforts continus apportés par TVN en vue d'améliorer la qualité de son offre disponible depuis Hotbird.



Premier acteur de la télévision privée en Pologne, détenu par Discovery, TVN regroupe plus de 24 marques de chaînes, diffusées en clair ou payantes et proposant, pour ces dernières, des programmes sur le mode de vie, dédiés à l'information, aux sports ou au cinéma.



