Eutelsat communic. : Accord de services managés en Tanzanie

(CercleFinance.com) - Eutelsat a annoncé jeudi la signature d'un accord avec Vodacom portant sur la fourniture de services managés devant permettre de desservir les régions les plus isolées de Tanzanie.



Aux termes du contrat, Vodacom Tanzania procèdera à la commercialisation sous sa propre marque des services fournis par les ressources en orbite du satellite multifaisceaux Eutelsat Konnect.



L'accord permettra à l'opérateur télécoms de proposer ses services à des clients jusqu'ici non desservis par les infrastructures existantes, en particulier ceux opérant dans les secteurs du B2B et du tourisme.



Les services de raccordement seront assurés par Konnect Africa pour le compte de Vodacom.



Fondée en 2000 sous la bannière du groupe britannique Vodafone, Vodacom Tanzania est le leader des télécommunications en Tanzanie avec un peu plus de 15 millions de clients.



