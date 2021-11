Eutelsat communic. : A rejoint l'initiative 'Net Zero Space'

(CercleFinance.com) - Eutelsat a rejoint l'initiative ' Net Zero Space ' qui est soutenue par plusieurs acteurs majeurs du secteur spatial.



L'objectif de cette coalition internationale est de permettre de créer un environnement spatial durable en 2030. Elle permet de prendre des mesures pour contenir et réduire la création de débris en orbite.



Eutelsat a déjà attiend un taux de succès supérieur à 95% pour les désorbitations de ses satellites, très au-dessus de la moyenne du secteur.



