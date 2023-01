Eutelsat communic. : A procédé à la passivation d'un satellite

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eutelsat a procédé avec succès à la passivation du satellite Eutelsat 5 West après une période de plus de 20 ans de service en orbite.



Les activités de mise hors service effectuées par les équipes chargées du pilotage de la mission ont permis de positionner le satellite dans de bonnes conditions de sécurité.



En 2012, le satellite fut renommé Eutelsat 5 West A et exploité sur une orbite inclinée depuis fin 2019, ce qui a permis d'en prolonger la durée de vie en orbite.

En janvier 2020 a débuté la migration progressive des services vers le nouveau satellite Eutelsat 5 West B, ainsi que vers d'autres satellites de la flotte d'Eutelsat afin de pouvoir garantir aux clients une continuité sans faille des services.



Eutelsat 5 West A a favorisé le passage à la télévision numérique, notamment en France où au début des années 2000, la télévision analogique a fait place à la technologie de transmission numérique.

Eva Berneke, Directrice générale d'Eutelsat, a déclaré : ' La disponibilité de service globale du satellite a atteint 99,999%, ce qui témoigne du formidable travail et de l'engagement de toutes les équipes d'Eutelsat qui ont conjugué leurs efforts au fil des ans pour mener à bien cette mission. '



