Eutelsat communic. : A été sélectionné par Telenor Maritime

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications a été sélectionné par Telenor Maritime pour la fourniture de ressources en orbite et de services managés sur plusieurs de ses satellites en vue d'assurer la connectivité à bord des navires de croisière.



Eutelsat fournira de la capacité sur Eutelsat 33E en couverture de la mer Méditerranée ainsi que sur le satellite Eutelsat 65 West A, accompagnée de son service de connectivité managée Eutelsat ADVANCE en couverture de la mer des Caraïbes.



Cet accord permet à Telenor Maritime de disposer de ressources et de services ciblés sur des zones de navigation spécifiques.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel